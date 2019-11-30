UEFA 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Finalleri'nde gruplar, Romanya'nın başkenti Bükreş'te çekilen kura sonucunda belli oldu. Türkiye, A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşti. A Milli Futbol Takımı’nın Teknik Direktörü Şenol Güneş, A Grubu’nda İtalya, İsviçre ve Galler ile eşleşmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Oynayacakları oyunla ses getirmek istediklerini vurgulayan Güneş, "Rakiplerden çok şehirleri ve seyahati konuşmuştuk. Bakü'yü biz istiyorduk. Her ne kadar uzun bir seyahat olacak olsa bile, Azerbaycan'da Bakü'de kendi sahamızda oynayacağız diye düşünüyoruz. Açılış maçını Roma'da yaptıktan sonra Bakü'ye gitmek biraz zor olacak. Avrupa'nın iyi takımları buraya geldi, tüm takımlara başarılar diliyorum. Türkiye olarak Haziran'da bu turnuvada olmak gurur verici. Oynayacağımız oyunla ses getirmek, turnuvaya renk getirmek istiyoruz. İnşallah gruptan çıkarak güzel günler görürüz. Hedefimiz budur. Bu turnuva enteresan oldu. Son ana kadar nerede olacağımı belli değildi, şimdi kamp yeri sorun olabilir." dedi.

Rakipler hakkında konuşan Şenol Güneş "İsviçre'nin teknik direktörü Vladimir Petkovic, Samsunspor'da çalıştı ve Türkiye'yi biliyor. Roberto Mancini, Galatasaray'da çalıştı, Türkiye'yi biliyor. Ryan Giggs ise Ada'da oynadı, şimdi Galler'in başında farklı bir tarzı var. Sıralamada sonuncu takım olan Galler'den 3 puan almalıyız." diye konuştu.

İtalya ile oynanacak açılış maçıyla ilgili de görüşlerini açıklayan deneyimli teknik adam, "Açılış maçında İtalya'ya karşı Türk futbolunu, felsefesini göstermek için şansımız olacak. İtalya 10'da 10 yaparak Türkiye'ye karşı oynayacak. İnşallah ilk mağlubiyeti bizim maçta alırlar." diyerek sözlerini noktaladı.