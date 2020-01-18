Şenol Güneş’ten Karius’a gönderme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in sözleri, dün Beşiktaş camiasında yankı yarattı.

Tiyatrocu Sunay Akın’ın Youtube kanalında, “Kötü gol yiyen kaleciler var, manken gibi olan arkadaşlarımız var ama kalecilik yapmıyorlar” sözlerini sarf eden Güneş’in bu açıklamaları, Beşiktaş’ta görev yaptığı dönemde gerilim yaşadığı Loris Karius için sarf ettiği şeklinde algılandı. Hatta Alman kalecinin de bu sözler için bir açıklama yapmak istediği ancak yönetimin, yarınki maç gerekçe gösterilerek olumsuz yanıt verdiği bildirildi.

Karius, geçtiğimiz Mart ayında Esquire Dergisi’nin kapağında yer almıştı.