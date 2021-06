Azerbaycan'ın Bakü kentinde yarın Galler ile oynayacağımız maç öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, basın toplantısı düzenledi.

Burak Yılmaz, "Yarın beklenen Türkiye'yi göstereceğimizi düşünüyorum. Olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki maçı aldığımız takdirde, bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Ben herkese çok güveniyorum. Kendi evimizde oynayacağız. İtalya maçında tamamen deplasmandaydık. İnşallah yarın da Galler'e burada deplasman havasını yaratırız. Yarın Galler 3'lü mü, 4'lü mü oynar bilemem, bir şey de diyemem. Savunmasız oynamaları tercihim olur" dedi.

Şenol Güneş, "Her gün yeni bir başlangıç. Geçmişten dersler çıkarıp, geleceği planlayan bir anlayışımız var. İtalya maçının sonucu ne olursa olsun Galler ve İsviçre maçları önemliydi. Yarın güzel bir oyun ve iyi bir sonuç bekliyoruz. Alınan kötü sonuç ve kötü oyun her zaman eleştirilir. Her kesimden insanın görüşleri vardır, hepsinin de örtüşmesi mümkün değildir. Biz de kadroda karar alırken ve sahaya sunarken bir karşılık almak isteriz" dedi.

Rakibe göre oynatmak durumunda olduklarını söyleyen Şenol Güneş, "Aynı kadroyla da çıkabilirim. Oynayan oyuncularımız da iyi oyuncular, onlara da inanıyoruz. Kadroda olmayanlara da inanıyorum, onlar da o yüzden buradalar. Yarın oynatmayacağım oyuncu olursa, kötü oyuncu olduğu için değil, rakibe göre seçim yaptığımız için olur. Herhangi bir oyuncumuzda sakatlık yok, bütün oyuncularımız sağlıklı. Düşünce olarak da hazırlar. En iyisini yapmak için sahaya çıkacaklar" dedi.