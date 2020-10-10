A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya maçı öncesi gerçekleştirdiği basın toplantısının ardından TRT Spor'a konuştu. Kaan Ayhan'ın sakatlığı hakkında gelen soruya Şenol Güneş, açıklamayı beklettiklerini ancak oyuncunun paylaşım yaptığını, ilerleyen dönemde sosyal medya kullanımını kaldıracaklarını söyledi

Şenol Güneş, "Kaan Ayhan sakatlığı nedeniyle kamptan ayrıldığını açıkladı. Son durumu?" sorusuna ise "Kaan Ayhan kendi açıkladı kamptan ayrıldığını. Biz karışmayalım. Oyuncular bazen yapıyor. Sosyal medyayı kaldıracağız, değiştireceğiz. Açıklanabilir ama bekletiyorduk." yanıtını verdi.

ŞENOL GÜNE, BASIN TOPLANTISINDA RUSYA MAÇI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DETAYLAR VERDİ

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Kaan Ayhan, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımla kamptan ayrıldığını belirtmişti