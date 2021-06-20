EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre’ye 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti. Karşılaşmanın ardından Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, istifa ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

'Bizi turnuvaya getirdin diyordunuz'

İşlerini yaptıklarını ve istifa düşünmediğini belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı:

''Şu anki düşüncem istifa değil. İşimizi yaptık. Maçtan önce bizi turnuvaya getirdin diyordunuz şimdi istifa diyorsunuz. Türkiye'de böyle bu işler. Hesabı yönetime verilir.''

'Sebebi istifa mıdır?'

''Bu olanların sebebi istifa mıdır, kaçmak mıdır, iş yapmak mıdır, takdir sizin.''







