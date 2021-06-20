MENÜ

Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap: Turnuvaya getirdin diyordunuz...

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçının ardından düzenlenen basın toplantısında basın mensuplarının sorularının yanıtladı. 'İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?' sorusuna cevap veren Güneş, ''Şu anki düşüncem istifa değil. İşimizi yaptık. Maçtan önce bizi turnuvaya getirdin diyordunuz şimdi istifa diyorsunuz. Türkiye'de böyle bu işler. Hesabı yönetime verilir.'' diye konuştu.

20 Haziran 2021, Pazar 21:50 Son Güncelleme:
- A +
Şenol Güneş'ten istifa sorusuna cevap: Turnuvaya getirdin diyordunuz...

EURO 2020 A Grubu 3. maçında İsviçre’ye 3-1 mağlup olan Türkiye, turnuvaya grup sonuncusu olarak veda etti. Karşılaşmanın ardından Bakü Olimpiyat Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Şenol Güneş, istifa ile ilgili sorulan soruya cevap verdi.

'Bizi turnuvaya getirdin diyordunuz'

İşlerini yaptıklarını ve istifa düşünmediğini belirten Güneş, şu ifadeleri kullandı:

''Şu anki düşüncem istifa değil. İşimizi yaptık. Maçtan önce bizi turnuvaya getirdin diyordunuz şimdi istifa diyorsunuz. Türkiye'de böyle bu işler. Hesabı yönetime verilir.''

'Sebebi istifa mıdır?'

''Bu olanların sebebi istifa mıdır, kaçmak mıdır, iş yapmak mıdır, takdir sizin.''


İlgili Haberler
Şenol Güneş'ten EURO 2020 yorumu: Bir şey kötü gitti mi bazen her şey kötü gider


YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...