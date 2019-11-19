Uğurcan Çakır’ın ardından Trabzonspor camiasının A Milli Takım’a çağrılmasını beklediği Hüseyin Türkmen’le ilgili A Milli Takım Tenki Direktörü Şenol Güneş’ten açıklama geldi.

Andorra galibiyetinin ardından bu konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güneş, “İşin daha başındayız. Bu çocuklar çok yetenekli. Ancak henüz yolun başındalar. Böyle devam etmeliler. Hüseyin de çok iyi bir oyuncu, onu kullanamadık. Defansta sayı fazlalığımız var. Bu nedenle bazı oyuncuları başka yerlerde değerlendirebilir miyiz diye düşünüyoruz. Merih, Ozan Kabak, Çağlar, Mert Çetin, Kaan Ayhan... İleride sorun olabilir diye Kaan’ı orta sahada denedik” dedi.

Hepsi Avrupa’da

Geçen sezondan bu yana Trabzonspor’da düzenli forma giyen Hüseyin’in en büyük şanssızlığı, çok iyi bir stoper jenerasyonuna denk gelmesi. Hüseyin’in A Milli Takım için rekabete girdiği 5 oyuncu da Avrupa liglerinde görev yapıyor.