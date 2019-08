A Milli Futbol Takımımızın Teknik Direktörü Şenol Güneş, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında Güntekin Onay ve Rıdvan Dilmen'in sorularını yanıtladı. Son günlerde tartışılan yabancı sınırı hakkında konuşan Güneş, bir takım kriterlerin havada kaldığını belitti ve bu yapının değişmesi gerektiğini ifade etti.

Güneş’in açıklamaları şu şekilde:

“Umutsuz kalırsanız her şeyinizi kaybedersiniz. Umut ve değeri birleştirip mutluluğa çevirdiğiniz zaman güveniniz de artar. Oyuncu olarak çok başarılı dönemlerimiz oldu milli takımda. Yurt dışında oynarken güvensizliğimiz vardı. Kendimize olan güvensizliğimiz vardı. Biraz daha birbirimize ilişkileri birleştirmemiz lazım. Her türlü imkanımız var ama karışıklık da var. 15 yaşından beri futbolun içindeyim. Sürekli futbolun içindeyim. Her şeyi bilmiyorum ama bildiklerimi paylaşmak istiyorum.”

‘Patır patır gidiyor’

“Dünya Kupası’na giderken yalnızdık. Gelirken kalabalıktık. Taksim’e gelişteki erkeği kadını, yaşlısı genci herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Şu anda buna ihtiyaç var. Eksiklere rağmen üretiyoruz. Bahçede olan çiçeği yetiştirmek yerine dağdaki çiçeği alıp getiriyoruz. Dağda çiçek taşın üzerinde çıkar ama çok güzel çıkar. Biz ona bakarak yanılıyoruz. Son dönemde eleştiriler var. Yurt dışına giden oyuncularla ilgili. Şimdi patır patır gidiyor. Hem de genç oyuncular. Geçmişte Galatasaray, son dönemde Beşiktaş’ın başarıları bunlar dikkat çekiyor.”

‘Önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz’

“Yabancı oyuncu son maddedir. Siz üretim yapıyor musunuz? Bunların sayısı fazla, getir yabancıyı da göreyim o zaman. Sizde olmadığında ve yabancı getirdiğinizde oyuncunun önünü kesiyorsunuz. Şu anda yerli oyunculara yüzde 23 şans veriyoruz. Yabancı konusunda sayının fazla olduğunu söyledim, “Neden 14?” diye sordum. 14 yabancıdan çok, yerlinin çıkarılması düşünüldü, kriterler vardı ve havada kaldı. Bunun yapısının değişmesi lazım. 14 yabancıyı Avrupa’da kullanabilirsiniz ama Türkiye’de mesela önce 10 oynayacak, sonraki sene 9’a, sonraki sene 8’e indireceksiniz.”