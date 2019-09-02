A Milli Takım'de Teknik Direktör Şenol Güneş, Andorra ve Moldova maçları öncesinde basın toplantısı düzenlendi. Tecrübeli teknik adam Galatasaray'ın yeni transferi Falcao'yu da değerlendirdi.

"Herkesi maça bakliyorum"

"Herkesi kırmızı-beyaz formalarıyla müsabakaya bekliyorum. Takımlarına destek vermelerini istiyorum. Önümüzde 6 maç var ve biz 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na mutlaka katılmak istiyoruz. Başarmak ve paylaşmak istiyoruz, hedefimiz budur. Okay Yokuşlu'nun bir sakatlığı var oynama ihtimali az."

"Galatasaray'dan oyuncu"

Üreten, ürettiği ile yarışan bir pozisyonda olmalıyız. Henüz üretimi sağlıklı yapmadık. 4 büyüklerde çok yerlisi olan da var az olan da var. Kulüplere çok para girdiğinde borcun büyüdüğünü görüyoruz. Galatasaray'dan futbolcu almadığım için eleştirildim. Emre Taşdemir almıştım ama sakatlığından ne zaman çıkacağı da belli değil. Haklı eleştiri ama yapacak bir şey de yok. Eskiden çok aldık diye eleştiriliyorduk.

Yabancıya sınır getirmek lazım

"Yabancı sınırına bir sınır getirmek lazım. Ne zamanki Avrupa Birliği üyesi oluruz, o zaman yerli-yabancı ayrımı yapmayız. Sayının düşmesinde yarar görüyorum. En azından ŞL'de oynayan Galatasaray'da 2-3 Türk futbolcu izlersek keyif alırız."

"Falcao'nun gelmesi başarıdır!"

"Marka değeri oyuncuların ligimize gelmesi güzel. Radamel Falcao'nun Galatasaray'a gelmesi bir başarıdır. Önemli olan ülkemize gelen yıldız isimlerden futbolcularımızın ne aldığı"

Porto-Benfica örneği...

"Takımlar nasıl ki Avrupa'dan iyi futbolcuları getirebiliyorlar, isterlerse en iyi yerli futbolcuları da alabilirler. Porto-Benfica gibi alıp satabilirler."