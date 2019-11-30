Trabzonspor’un iki efsane ismi A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve kulübün eski futbolcusu, teknik direktörü ve başkanı Özkan Sümer, kulüpte yöneticilik yapan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na tebrik ziyaretinde bulundu.

İkiliyi Saraçhane’deki makam odasında ağırlayan İmamoğlu, “Değerli başkanım Sümer ile Trabzonspor’da iki yıla yakın çalıştık. Güneş ise Trabzonspor’un simge isimlerinden. Dünya üçüncülüğü başarısına EURO 2020’de yeni bir başarı ekleyeceğini umut ediyorum” dedi.