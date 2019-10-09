Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda lider durumda bulunan A Milli Takım grubun 7. maçında Arnavutluk ile kritik bir maça çıkacak. Şenol Güneş ve öğrencileri Fransa maçı öncesi deplasmanda 2-0 yendikleri rakibini Kadıköy'de de mağlup etmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde hazırlıklarını sürdüren millilerde 11'de şekillenmeye başladı. Deneyimli teknik adam, Arnavutluk maçında Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ikilisini aynı anda oynatmayı planlıyor.

Taktik idmanlarda kalede Mert Günok, savunmada ise Zeki Çelik, Kaan Ayhan, Merih Demiral ve Umut Meraş görev aldı.

Güneş, orta saha dörtlüsünü ise Ozan Tufan, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci ve Hakan Çalhanoğlu ile oluşturmayı planlıyor.

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Çift forvet...

Arnavutluk maçında forvette ise Burak Yılmaz ve Cenk Tosun ikilisi olacak. Güneş, Arnavutluk'u deplasmanda 2-0 yendiğimiz maçta da aynı forvet ikilisine görev vermişti.

Elindeki en iyi 11'le sahaya çıkmak isteyen Güneş bu 11'i dün ilk kez idmanda denedi. Deneyimli teknik adam son güne kadar bir değişiklik yaşanmazsa bu 11'le Arnavutluk maçına çıkacak.

Yakup Çınar - Fanatik.com.tr



