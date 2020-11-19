A Milli Takımımız’ın hocası Şenol Güneş için Budapeşte’deki maçın farklı bir anlamı vardı. Tecrübeli çalıştırıcı, oyuncu-teknik direktör olarak toplamda 100. sınavına dün çıktı. Kaleci olarak görev yaptığı 30 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 21 yenilgi gören Güneş, hocalık yaptığı daha önceki 69 mücadelenin ise 33’ünü kazandı. 20 beraberlik ve 16 da mağlubiyet elde eden Şenol Güneş, Budapeşte’deki maçta ‘dalya’ dedi.

Deneyimli teknik adam, kendisi için anlamlı olan geceyi galibiyetle taçlandırmak istiyordu fakat olmadı. Özellikle hücumda etkisiz kalan Ay-Yıldızlı ekibimiz, Macaristan filelerini havalandıramadan mücadeleyi tamamladı. Uluslar B Ligi’ndeki son karşılaşmasında Budapeşte’de mağlup olan Güneş ve öğrencileri, 90 dakika sonrası büyük üzüntü yaşadı.

‘Kazanmaya yeterli değil’

Maçı değerlendiren Şenol Güneş, “İlginç oldu. Rakipten rövanşı almak istedik ama olmadı. İlk yarının ortalarına doğru oyuna ortak olduk. Ancak istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Rakip savunmayı açacak işler yapamadık. Oyunumuz maçı kazanmaya yeterli değildi. Daha çok isteyen Macaristan’dı. Gücümüzü gösteremedik. Oyun karakterimiz sahada değildi” dedi.



