Şenol Güneş’ten Başkan’a Tolga ısrarı

Süper Lig’e devre arasının girmesinin ardından Antalya kampının yolunu tutan Siyah-Beyazlılar’da, kadroya alınmayan isimler arasında kaptan Tolga Zengin de yer almıştı.

Tecrübeli file bekçisi için olumlu rapor vermesine rağmen yönetim kararıyla kadro dışı kalmasının ardından bu duruma katılmadığını net bir şekilde basın toplantısında açıklayan teknik direktör Şenol Güneş, “Tolga’ya üzüldüm. Sene sonunda mukavelesi bitecek. Ona yapılanı haksızlık olarak görüyorum. Karar değişir, değişmez bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.

Tecrübeli teknik adamın, bu konuda yeni bir atak yaptığı bildirildi. Başarılı hocanın, Tolga’nın durumunu Başkan Fikret Orman’la konuşup sezon sonuna kadar kadroda olmasını istediğini ilettiği ifade edildi. Başkan’ın da bu konuyu tekrar değerlendireceğini söylediği öğrenildi.