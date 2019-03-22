Şenol Güneşli A Milli Takımımız ilk maçına çıkacak

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Euro 2020 elemeleri H Grubu ilk maçında Arnavutluk’a konuk oluyor. Misli.com’dan TEK MAÇ olarak oynanabilecek karşılaşma Ay-yıldızlıların da yeni teknik direktör Şenol Güneş’in de ilk sınavı olacak.

YENİ GELENLER VE EKSİKLER!

Türkiye’de Ozan Kabak ilk kez A milli formayı terletecek. Devre arasında 11 milyon Euro karşılığında Galatasaray’dan Stuttgart’a transfer olan genç stoper, Çağlar Soyüncü ile birlikte savunma tandemini oluşturacak. Öte yandan Ay-yıldızlılarda Mehmet Topal’ın ardından İrfan Can Kahveci de sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkartıldı.

Şenol Güneş yönetiminde genç bir jenerasyonla yeni bir yapılanmaya giden milli takımımızın kadro yaş ortalaması 26’ya kadar düştü. Merih Demiral, Ozan Kabak, Mehmet Zeki Çelik, Çağlar Soyüncü, Emre Taşdemir, Dorukhan Toköz ve Yusuf Yazıcı gibi isimler en dikkat çeken gençler olarak ön plana çıkıyor. Yine bu isimlerden birçoğu Avrupa’nın büyük liglerinde gösterdikleri performansla övünç kaynağımız oldu.

BU İSTATİSTİKLERE BAKMADAN GEÇMEYİN!

- Türkiye A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar Ligi’nde çıktığı 4 maçta da gol yedi. (KG var)

- Türkiye’nin oynadığı son 2 resmi maç 2.5 gol altı tamamlandı. (2.5 alt)

- Arnavutluk’un UEFA Uluslar Ligi’nde oynadığı 4 maçın 3’ü 2.5 gol altı tamamlandı. (2.5 alt)

- Arnavutluk’un sahasında, Türkiye’nin deplasmanda çıktığı son 7 resmi maçın 4’ü 2-3 gol aralığında tamamlandı. (2-3 gol)

MİSLİ.COM ÜYELERİNİN TERCİHİ TÜRKİYE’DEN YANA!

İddaa bülteninde TEK MAÇ olarak yer alan Arnavutluk – Türkiye karşılaşması için Misli.com üyelerinin tercihi A Millilerden yana. %31’lik oranla Ay-yıldızlıların karşılaşmadan galibiyetle ayrılacağını düşünen üyeler bir diğer tercih olarak 2.5 gol üzerini seçmiş görünüyor.

MİSLİ.COM YAZARI YETKİN ETKİN NE DİYOR?

Türkiye yeni bir maceraya başlıyor. Şenol Güneş, göreve gelişi çok sansasyon yaratmasıyla birlikte aday kadroyu açıklamasıyla kısa zamanda başarıyı istediğini ispatlıyor. Burak Yılmaz, Gökhan Gönül, Emre Belözoğlu gibi abiler yanına Merih, Ozan, Dorukhan, İrfan Can gibi oyuncular eklenince mücadeleci ve düzenli bir takım izlenimi verebiliriz. Cengiz Ünder, Mehmet Topal sakatlıkları nedeniyle yok ama dediğim gibi ilk maçı kazanarak başlarsa bunun morali bizi üst seviyeye çıkartır.

Taraf galibiyeti riskli gelenler için az gol denemesi daha mantıklı.