Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi, 1 Haziran'dan itibaren Milli Takım'ın başına geçeceği TFF tarafındna resmen açıklanan Şenol Güneş'le sezon bitmeden yolları ayırmayı planlıyor.

28 Şubat 2019, Perşembe 15:17 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'le yollar ayrılıyor

Beşiktaş yönetimi bugün saat 16:30'da olağanüstü toplantı kararı aldı. Toplantıdan, Milli Takım'la anlaşan Şenol Güneş'le ayrılma kararı çıkması bekleniyor.

Güneş'in adı son zamanlarda sıkça Milli Takım'la anılmış ancak tecrübeli teknik adam geçen haftaki Fenerbahçe mücadelesine kadar bu iddiaları reddetmişti. Fenerbahçe maçından önce ise Güneş, kulübünün TFF ile görüşmesine izin verdiğini belirtmişti.

Hem Güneş hem Fikret Orman, iki takımın aynı anda çalıştırılmasına karşı çıkıyordu.

Sezon sonuna kadar Guti!

Güneş'le yolların ayrılması halinde ise Siyah Beyazlılar'da sezon sonuna kadar teknik direktörlük görevine Guti'nin devam etmesi bekleniyor.

Orhan Yıldırım

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