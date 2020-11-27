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Şenol Güneş'in takip ettiği Ercan Kara Avrupa Ligi'nde iki gol attı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde takip ettiği oyuncular arasında Ercan Kara'nın yer aldığını belirtmişti. Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Dundalk maçında iki gol atmayı başardı

27 Kasım 2020, Cuma 01:55 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş'in takip ettiği Ercan Kara Avrupa Ligi'nde iki gol attı

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde takip ettiği oyuncular arasında Ercan Kara'nın yer aldığını belirtmişti. Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4.hafta maçında Dundalk'a deplasmanda iki gol atmayı başardı.

Maçı konuk ekip 3-1 galip tamamlarken Ercan Kara, bu sezon resmi maçlarda 10. golünü atmış oldu

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