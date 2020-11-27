Şenol Güneş'in takip ettiği Ercan Kara Avrupa Ligi'nde iki gol attı
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde takip ettiği oyuncular arasında Ercan Kara'nın yer aldığını belirtmişti. Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki oyuncu Dundalk maçında iki gol atmayı başardı
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, geçtiğimiz günlerde takip ettiği oyuncular arasında Ercan Kara'nın yer aldığını belirtmişti. Rapid Wien forması giyen 24 yaşındaki oyuncu, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 4.hafta maçında Dundalk'a deplasmanda iki gol atmayı başardı.
Maçı konuk ekip 3-1 galip tamamlarken Ercan Kara, bu sezon resmi maçlarda 10. golünü atmış oldu