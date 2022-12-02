Beşiktaş 'ta ayrılık rüzgarları esiyor. Şenol Güneş, Ismael ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelmesiyle Siyah-Beyazlılar'da değişimin sinyalini vermişti. Geldiği ilk günden bu yana genç futbolcu hakkında olumlu açıklamalarda bulunarak motive etmeye çalışan Güneş, oyuncunun performansından memnun değil. İşte detaylar...









HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Beşiktaş, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig 'e verilen arada hazırlıklarına, yaptığı antrenmanla devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışmalarıyla devam eden idman, çift kale taktik maçı ile sona erdi.

ÇEBİ'DEN FEDERASYONA İLGİNÇ TEKLİF

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, gelecek sezon yabancı oyuncu kuralının 7+4 olmasında ısrarcı. Çebi, bu sezon yerli oyuncular için ödenilen bonservis ücretlerine dikkat çekti. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı federasyona ilginç bir teklifte bulundu. Çebi açıklamasında; “8+3 kuralına göre kadro planlaması yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayısı artarsa yerli oyuncular için ödediğimiz bonservis bedelleri ne olacak? Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Kerem Atakan Kesgin için kulüplerine yüksek ücretler ödedik. Federasyon bize bu bonservis bedellerini ödesin, sonra yerli oyuncu sayısını düşürecekse düşürsün!” dedi. Siyah beyazlılar bu sezon kadrosuna kattığı 3 yerli oyuncu için yaklaşık 5 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

MONTERO'YA SÜRPRİZ TEKLİF

Dünya Kupası arasının verilmesinin ardından transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ’a Montero için sürpriz bir teklif geldi. Beşiktaş’ın gözden çıkardığı Montero’ya, La Liga ekiplerinden Elche talip oldu.

Francisco Montero, Türkçe Kelimeleri Öğreniyor

İspanyol kulübü, Montero için takımın 33 yaşındaki 10 numarası Javier Pastore’yi teklif etti. Siyah-Beyazlılar’ın 10 numaraya ihtiyacı olsa da takasa sıcak bakması beklenmiyor. Pastore bu sezon Elche formasıyla sadece 1 karşılaşmada görev aldı.

GÜNEŞ'İN PRENSİYDİ

Şenol Güneş'in Beşiktaş'a imza attığı gün adını andığı tek isim Berkay Vardar'dı. Tecrübeli teknik adam, 19 yaşındaki Berkay için, "İzlediğim maçlarda beğendim. Kafası havada oynuyor. İyi bir oyuncu" demişti. Ancak genç futbolcu, Güneş'in bu ilgisine karşılık veremedi.

AYRILMASI GÜNDEMDE

Fiziksel olarak hem idmanlarda hem de son İstanbulspor maçında yetersiz kalan Berkay, Dünya Kupası arasındaki 9 günlük izinde de kendisine verilen bireysel idman programını aksattı. Özel hayatına da dikkat etmediği vurgulanan genç oyuncu tam anlamıyla yol ayrımında bulunuyor. İstanbulspor'un da ara transferde talip olduğu siyah-beyazlı orta saha, eğer fiziksel olarak beklenen seviyeye gelmez ve yetersiz görünürse kiralık olarak başka bir takıma gönderilecek. (Sabah)







