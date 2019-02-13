A Milli Futbol Takımı'nda geçtiğimiz günlerde hareketli anlar yaşandı. Teknik direktör Mircea Lucescu ile yollarını ayırdıklarını açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu'nun, yeni isim olarak Şenol Güneş'le görüştüğü ve büyük ölçüde anlaşma sağladığı öğrenilmişti.

YARDIMCILARI BİLE BELLİ

Şu sıralar Beşiktaş'ın başında olan ve iki takım çalıştırmayacağını belirten Şenol Güneş'in, A Milli Takımı'ndaki yardımcılarının bile belli olduğu öğrenildi. Siyah beyazlılara geldiği zaman ekibinde olan Tamer Tuna ile şu sıralar tecrübeli teknik adamın Beşiktaş'ta yardımcılığını yapan Şeref Çiçek'in, Şenol Güneş'e A Milli Takımı'nda da destek verecekleri öğrenildi.

TAYFUR HAVUTÇU GENEL MENAJER

Mircea Lucescu'nun yardımcılığını yapan ve Rumen teknik adamla yolların ayrılmasından sonra şu sıralar takımın başında olan Tayfur Havutçu'nun da Milli Takımlar Genel Menajeri olması gündeme geldi. Havutçu'nun özellikle gurbetçi oyuncular ile aynı dili konuştuğu için böyle bir talep olduğu ortaya çıktı.

ORHAN YILDIRIM / FANATİK ÖZEL

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