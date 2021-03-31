Şenol Güneş önderliğinde A Milli Takımımız, Hollanda'nın ardından Norveç'i yendik’ten sonra Letonya ile 3-3 kalarak, Dünya Kupası elemelerinde çıktığı üç maçta iki galibiyet, bir beraberlik aldı. Elemelere hep iyi başlayan Güneş ilk 3 maçta; 2002 Dünya Kupası'nda 2 galibiyet, 1 beraberlik, EURO 2004'te ve EURO 2020'de 3'er galibiyet elde etti. Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı 13 iç saha maçının sadece birini kaybeden A Milli Takım (8G-4B), aldığı sekiz galibiyette toplam 23 gol attı. 1924 yılında ilk kez karşılaştığımız Letonya'yı hazırlık mücadelesinde 3-1 devirdik, sonrasındaki rekabette galibiyet alamadık.

97 yıllık hasret

Bordo-Beyazlılar, EURO 2004 finalleri öncesinde ilk baraj maçında Şenol Güneş'li Ay-Yıldızlılar'ı 1-0 yenmiş, rövanş da 2-2 sona erince turnuvaya onlar gitmişti. Sonrasında rakibimizle oynadığımız 3 sınav da 2'si 1-1, diğeri de 3-3 olmak üzere beraberlikle tamamlanmıştı. Millilerimiz dün akşam Olimpiyat'ta da 3'te 3 parolasıyla çıktığı maçta berabere kalarak, 1924'teki özel maçta devirebildiğimiz Letonya'yı 97 yıllık sonra da deviremedi.