Şenol Güneş’in 63. karşılaşması

Tecrübeli teknik adam Şenol Güneş, Macaristan karşılaşmasıyla A Milli Futbol Takımı’nın başındaki 63.maçına çıktı. Ay-Yıldızlı ekibimiz, Milli Takımın başında ikinci dönemini geçiren Güneş yönetiminde yaptığı daha önceki 62 maçta 32 galibiyet aldı, 15 kez mağlup oldu, 15 maçta da berabere kaldı. Şenol hoca maç boyunca bir an olsun kulübede oturmazken, oyuncularını sık sık saha kenarından uyardı. Güneş, maçın ardından yaptığı açıklamada fizik olarak hazır olmamaları nedeniyle normal görüntülerinden uzak bir futbol sergilediklerini söyledi.