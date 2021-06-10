A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İtalya ile oynayacak Euro 2020 açılış maçı öncesi, basın toplantısına sinirli geldi. Şenol Güneş'in basın toplantısı öncesi 4 kez ateşinin ölçülmeye çalışılması Şenol Güneş'i oldukça sinirlendirdi

Şenol Güneş, görevlilere 'ben buraya nasıl geldim' diye tepki gösterdiği öğrenildi. Güneş'in Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları esnasında suratının asık olduğu gözlendi. Güneş daha sonra basın toplantısına devam etti.

Güneş basın toplantısının sonunda, "İtalya ev sahibi, girerken 4 kez ateşimize baktılar. Burada deplasman hissini yaşıyoruz. Azerbaycan'da da rakipler bunu yaşayabilir" ifadelerini kullandı.