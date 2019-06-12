A Milli Takımımız’daki ikinci dönemini yaşayan teknik direktör Şenol Güneş, Ay- Yıldızlılar’ın başındaki bu döneminde ilk kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 3’ü resmi 2’si özel olmak üzere üst üste 5 karşılaşmadan galip ayrılan Güneş, 2018 Dünya Kupası Fransa’yı devirdikten sonra İzlanda engeline takıldı. Tecrübeli teknik adam, Cenk Tosun ve Okay’dan yoksun olarak geldiği İzlanda’da bu kez son maçta ilk 11’de olan Cengiz Ünder ve Mahmut’tan yararlanamadı. Sakat olan bu oyuncuların yokluğunda Güneş, orta alanda tercihini Ozan Tufan, sol kanatta ise Hakan Çalhanoğlu’ndan yana kullandı.

Hücumcuları soktu

Savunmayı bozmayan ve ileride tek forvet olarak kaptan Burak Yılmaz’ı oynatan deneyimli teknik adam, ikinci yarıda skoru lehimize çevirmek adına 3 hücum oyuncusundan önce Yusuf Yazıcı, daha sonra da Abdülkadir Ömür ve Güven Yalçın’ı sahaya sürdü. Ancak Güneş, tüm hamlelerine rağmen Vikingler’in galibiyetine engel olamadı.