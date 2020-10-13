Şenol Güneş: Yeter ki böyle oynayın

A Milli Takım'ın hocası Şenol Güneş, Rusya maçının ardından soyunma odasında oyuncularını tek tek kutladı, Sırbistan mücadelesi öncesi ortaya konan futbolun son derece önemli olduğuna vurgu yaptı. Güneş’in, futbolcularına, “İkinci yarıdaki gibi oynarsak, bu Milli Takım çok farklı yerlere gelir. Yeter ki böyle oynayın. Mücadelenizden ötürü hepinizi yürekten kutluyorum. Gerçekten çok iyi bir futbol oynadınız. Rusya’yı sahasından çıkartmadınız” dediği bildirildi.

‘Sırbistan final maçımız…’

Tecrübeli hocanın konuşmasının devamında ise “Konsantre olun ve birlikte oynayın. Yetenek olarak birçok rakibinizden çok daha üstünsünüz, takım oyunu oynadığımız zaman da neler yapabileceğinizi herkese göstermiş oldunuz. Sırbistan maçı bizim gruptaki final maçımız gibi olacak. Beraberlikte şansımız çok ama çok düşük. Kazanırsak tekrar iddialı konuma gelmek adına önemli bir adım atmış oluruz” ifadelerini kullandığı belirtildi.