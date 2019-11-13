Şenol Güneş: Yarın mazeret yok, gücümüzü göstereceğiz

A Milli Takımımızın İzlanda ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde 14 Kasım Perşembe günü (Yarın) saat 20.00'de oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçı öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü basın toplantısında soruları yanıtladı.

Sözü ilk olarak Çağlar Söyüncü aldı. İşte genç futbolcunun önemli açıklamaları:

"Böyle maçlar her zaman heyecanlı oluyor. Bizim için çok önemli maç. Bugün son hazırlıkları tamamlayıp maç saatini bekleyeceğiz. Buraya kadar getirdiğimiz şeyi bitirmek istiyoruz. 3 puan için sahaya çıkacağız, liderlik hem bizim hem ülkemiz için çok önemli."

Lineker açıklaması

Lineker ile karşılaşması üzerine Çağlar Söyüncü: "Maçımız geç saatteydi, uçağımız sabahtı, baktım herkesle fotoğraf çektiriyor, kim diye baktım gördüm. Fotoğraf çektirdik beraber, paylaşmış o da. Zaten bir Leicester'lı o da. Aramızdaki diyalog güzeldi, inşallah devamı gelir." ifadelerini kullandı.

"İngiltere'ye gittiği ilk günden beri oynasam da oynamasam da futbola odaklanmaya çalışıyordum. Biz profesyonel futbolcularız, performansınızı hep beğenebilirsiniz ama hocanın takdiri önemlidir. Çalışmayı hiç bırakmayıp forma şansı gelmesini bekledim. Şu an 12. hafta oynanıyor, henüz çok erken, takım halinde gelişmemiz lazım, bunu devam ettirmeliyiz. Çok iyi oyuncularımız var takımımızda, bunu devam ettirebilmek kendi adıma da takımım adına da önemli."

Çağlar'ın antrenmana geçmesinin ardından sözü tecrübeli teknik adam Şenol Güneş aldı. İşte Güneş'in önemli açıklamaları:

'İzlanda kuş uçurtmuyor'

Basın toplantısı öncesinde TRT Spor'un sorularını yanıtlayan Şenol Güneş, İzlanda takımının Cenk Tosun'un sakatlığını öğrendiğini belirtti ve "Cenk Tosun'un durumunu konuşmaya daha fırsat bulamadım, ben bile yeni öğrendim. Bir sakatlığı gözüküyor. İzlanda basını çoktan öğrenmiş. Güzel bir şey bu da. Kamplarında cumadan beri kuş uçurtmuyorlar ama bizimkinde cirit atılıyor görüyoruz." ifadelerini kullandı.

'İzlanda'dan henüz puan alamadık'

"Fransa'dan 4 puan aldık ama İzlanda'dan henüz puan alamadık. Yarın bu puanı alırsak, bu işi bitiririz. Buna hazırız. Soğukkanlı ve sabırlı olmalıyız. Zor bir rakiple oynayacağız. Tüm tedbirleri alarak, kendi oyunumuzu ortaya koyacağız. Kabul etmek lazım, Fransa daha iyi oyunculardan kurulu ve iyi bir takım. Fransa maçını oynadığımız koşullarla İzlanda maçını oynadığımız koşullar farklıydı."

"Yarın mazeret yok. Gücümüzü göstereceğiz. Beraberlik de bize yetiyor, biliyoruz. Kendi oyunumuzu oynamaktan vazgeçmeyeceğiz."

Sakatlarda son durum

"İrfan'ın zaten sakatlığı vardı. Cenk'in kasığında açılma oldu, çok ciddi değil, 1 haftada düzelecek bir sakatlık ama maçları kaçıracak. Kaptan Emre de şu an iyi durumda, başlayıp başlamayacağına sonra karar vereceğim."