Şenol Güneş yabancı sınırına destek verdi! 'Eğitim açığımız var'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, yabancı sınırıyla ilgili görüşlerini açıkladı. Tecrübeli teknik adam, yabancı sayısının azaltmasından yana. Deneyimli teknik adam, Milliyet Gazetesi'ne konuştu. Güneş, birçok farklı görüşün gündeme geldiği yeni yabancı sınırlamasını yorumladı.

işte gündeme dair Şenol Güneş'in çarpıcı açıklamaları:

"Ben yabancı sayısının azaltılmasından yanayım. Ancak bunu hayata geçirirken, yerli ve yabancı uyumu başarıyla uygulanmalıdır. Bu konuda eğitim açığımız var. Alt yapıdan yetişen oyuncular 25 kişilik maç kadrosunda yer almalı. Oynadığında kulüp ve antrenörlere teşvikler, ödüller verilmeli. A Milli Takım'a alındığında da ödüllendirilmeliler."









Yeni yabancı kuralı

Federasyon yeni yabancı kuralıyla birlikte, kadrolarda izin verilen sayı 3 sezon içinde kademeli olarak azaltılacak. Gelecek sezon takımlar 14 yabancı ile sözleşme imzalayabilecek. Ancak sahada yalnızca 8 yabancı futbolcu görev alabilecek. 21 kişilik maç kadrosunda altyapıdan mutlaka 1 oyuncu olacak.

2021-2022 sezonunda takımların sözleşme yapabileceği yabancı oyuncu sayısı 12'ye, sahada yer alabilecek oyuncu sayısı 7'ye düşecek. Ayrıca ilk 11'de bir de altyapıdan yetişmiş futbolcu olacak.

2022-2023 sezonunda takımlar 10 yabancı oyuncuyla sözleşme yapabilecek, bu oyunculardan sahada en fazla 6'sı yer alabilecek. İlk 11'de altyapıdan yetişmiş futbolcu sayısı ise 2'ye çıkacak.







