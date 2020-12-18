Şenol Güneş ve Burak Yılmaz kime oy verdi?
FIFA tarafından yılın en iyileri ödüllerinde Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, oy verdi. Robert Lewandowski'nin kazandığı organizasyonda ikilinin verdikleri oylar benzerlik göstermedi
FIFA tarafından yılın en iyileri ödüllerinde Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, oy verdi. Robert Lewandowski'nin kazandığı organizasyonda hem Güneş hem de Burak Yılmaz, sezonun en iyi performans gösteren oyuncularının başında gelen Polonyalı oyuncuya oy verdi. İkilinin diğer oyları ise farklılık gösterdi.
Şenol Güneş'in oyları
Robert Lewandowski
Mohamed Salah
Sadio Mane
Burak Yılmaz'ın oyları
Robert Lewandowski
Cristiano Ronaldo
Virgil van Dijk