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Şenol Güneş ve Burak Yılmaz kime oy verdi?

FIFA tarafından yılın en iyileri ödüllerinde Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, oy verdi. Robert Lewandowski'nin kazandığı organizasyonda ikilinin verdikleri oylar benzerlik göstermedi

18 Aralık 2020, Cuma 01:55 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş ve Burak Yılmaz kime oy verdi?

FIFA tarafından yılın en iyileri ödüllerinde Türkiye adına A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş ile A Milli Takım kaptanı Burak Yılmaz, oy verdi. Robert Lewandowski'nin kazandığı organizasyonda hem Güneş hem de Burak Yılmaz, sezonun en iyi performans gösteren oyuncularının başında gelen Polonyalı oyuncuya oy verdi. İkilinin diğer oyları ise farklılık gösterdi.


Şenol Güneş'in oyları

Robert Lewandowski

Mohamed Salah

Sadio Mane


Burak Yılmaz'ın oyları

Robert Lewandowski

Cristiano Ronaldo

Virgil van Dijk


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