Şenol Güneş, Ümraniye’de tribünde

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Ümraniyespor-İstanbulspor karşılaşmasını tribünden takip etti.

31 Ağustos 2019, Cumartesi 19:20
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Şenol Güneş, Ümraniye’de tribünde

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Lig’in 3. haftasında Ümraniye Şehir Stadı’nda oynanan Ümraniyespor- İstanbulspor müsabakasını tribünden takip etti. 

Güneş, dün oynanan Kasımpaşa- MKE Ankaragücü mücadelesini de izlemişti. 

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