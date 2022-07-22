Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve A Milli Takım 'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş bir araya gelerek, Trabzon’da gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu ve Güneş’e incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Şahin ile basın mensupları eşlik etti.

Güneş, Kahramanmaraş Caddesi'nin yeni halini çok beğendi

Başkan Zorluoğlu ve Şenol Güneş ilk olarak yayalaştırma çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde törenle hizmete açılan Kahramanmaraş Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Şenol Güneş, Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmaları sonucu ortaya çıkan görüntüyü çok beğenirken, Trabzon’un vizyonuna yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Yoğun ilgi gördü

Daha sonra Kunduracılar Caddesi’ni de gezen Güneş ve Zorluoğlu’na gittikleri her yerde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hemşehrileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Zorluoğlu ve Güneş, ardından Trabzon’u denizle buluşturacak Ganita-Faroz Projesini inceledi.

Başkan Zorluoğlu, Güneş'e teşekkür etti

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Türk futbolunun ve Trabzonspor ’un efsane isimlerinden Şenol Güneş’in projelerine gösterdiği yakın ilgi nedeniyle memnuniyet duyduğunu belirterek, “Daha yaşanılabilir bir Trabzon için hayata geçirdiğimiz projelerimizi, bugün başarılarıyla göğsümüzü kabartan kıymetli hemşehrimiz Şenol Güneş’le birlikte inceliyor olmak mutluluk verici. Başarısı herkesin malumu bir ismin önerileri ve eleştirileri bizler için çok kıymetli. Nezaketi ve ilgisi nedeniyle değerli hemşehrimize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

İHA