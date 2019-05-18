Şenol Güneş, Trabzonspor planını belirledi

Spor Toto Süper Lig’de 33. hafta mücadelesinde bu akşam Trabzonspor’a konuk olacak Siyah-Beyazlılar’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Ligde son olarak Alanyaspor’u 2-1’lik skorla devirerek ligde bitime 2 hafta kala şampiyonluk için umutlarını sürdüren Kara Kartal’ın tecrübeli hocası Şenol Güneş, son karşılaşmaya kadar sınırları zorlamayı hedefliyor. Bu doğrultuda hafta boyunca yapılan takım çalışmalarında oyuncularını özenle hazırlayan başarılı hoca, Trabzonspor’u devirip ardından yarın akşam Galatasaray’ın Başakşehir’le oynayacağı karşılaşmadan çıkacak sonucu beklemeye geçecek.

Beklenti beraberlik üzerine!

​Süper Lig’de 32 hafta sonunda 66 puanla lider konumda bulunan Galatasaray ve aynı puanla ikincilik koltuğunda yer alan Başakşehir’in 4 puan gerisinde 62 puanla üçüncü sırada yer alan Kara Kartal, Bordo-Mavililer karşısından zaferle ayrılıp farkı 1’e indirmek istiyor. Şampiyonluk ümidini son maça taşımak için rakiplerinin yarınki maçtan berabere ayrılmasını bekleyecek olan Kartal, aksi durumda ise Şampiyonlar Ligi potasını zorlayacak.