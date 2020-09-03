Şenol Güneş: Tek planımız kazanmak

Milliler’in hocası Şenol Güneş, Macaristan maçı öncesinde basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli teknik adam, “Planımız kazanmaya yönelik. Olağanüstü gayrette olmamız gerekiyor. Pandeminin gölgesinde oynanan bir futbol var. Ev sahibi üstünlüğü olmayan bir futbol oynayacağız. Şu anda en büyük rakibimiz pandemi. Hep birlikte koronavirüse karşı takım olmalıyız. Bir kişinin veya bir ülkenin virüsü yenmesi yeterli değil. Dünya, global bir dünya. Hepimiz dikkatli olalım” ifadelerini kullandı.

‘Rakibimiz tecrübeli’

Güneş sözlerine şöyle devam etti: “Takımın genel durumunu bilmiyoruz o yüzden net bir şey söylemek mümkün değil. Son değerlendirmelerden sonra iskeleti koruyup maçta tekrar bakacağız. Rakibimizde tecrübeli oyuncular var. Bunlar Szoboszlai, hemen önünde Szalai var. Atanı tutanı iyi olan ama etrafında yeni adayları olan oyuncuları var. Bir değişime uğradıkları doğru. Onların ve bizim ne yapacağını hep beraber göreceğiz.”

‘Macar Ligi 3. haftasında’

“Bizim ligler başlamadı, Macar Ligi 3. haftasında. Onlar eksik oyuncularını Fehervar ve Ferençvaroş’tan aldılar. Ferençvaroş, Celtic’i eledi. 6-7 oyuncuları uluslararası deneyime sahip. Bir eksik göremiyorum. Bu yüzden dikkatli olmalıyız. Bazı genç arkadaşlarımıza görev vereceğim. Mert Hakan ve Emre Kılınç sahada olacaklar.”

Çalımbay’a yanıt!

Güneş, “Sivas’tan oyuncu alınmalıydı” diyen Rıza Çalımbay’a da yanıt verdi. “Mert Hakan ve Emre dışında Uğur ile Caner vardı” diyen Güneş, “Mert Hakan ile Emre’yi Sivasspor’da oynarken aldım. Transfer oldular. Ancak biz hocayı dinleriz. Bizim kulağımız herkese açık. Rıza Çalımbay’ı kardeşim gibi görürüm ama oyuncu seçimi eleştirisine katılmıyorum” diye konuştu