Şenol Güneş: Takımda bazı değişiklikler olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Sonuç üzerinden yapılan yorumlara saygı duyarım. Kaybedilen maçtan sonra övgü beklemiyorum. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı oluyor. Bize verilen bir görev var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımızda da eleştirilirsek buna saygı duyarız" dedi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve milli futbolcu Orkun Kökçü, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde karşılaşacağı Cebelitarık maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştular. Geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorunda olduklarını vurgulayan Güneş, "Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorundayız. Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir. Güçlü bir şekilde sinerjimizi kullanarak sonuca odaklanmalıyız" diye konuştu.

"FAVORİ GÖRÜNMEYEN 2 TAKIMA 4 PUAN BIRAKTIK"

Cebelitarık'ın kontra atağa dayalı bir oyunu olduğunu belirten Güneş, "Grupta puanı olmayan tek takıma karşı oynayacağız. Grubun ilk yarısının son maçına çıkacağız. İki favori takımdan 6 puan aldık. Favori görünmeyen iki takıma da 4 puan bıraktık. Karadağ maçında iki tane yüzde yüz atamadığımız pozisyon var. Rakibin ise neredeyse hiç pozisyonu yokken goller yedik. Daha farklı bitmesi gereken maçı beraberlikle bitirdik. Letonya ve Karadağ maçlarında berabere kalarak hem 2'şer puan, hem de averajımızı kaybettik ama hala lideriz. Daha farklı bir maç oynayacağız. Kapanan bir takıma karşı hücumda etkili olmamız gerekiyor. Suni çimde oynayacağız. Şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynayacağız" dedi.

"ÇAĞLAR'I OYNATACAĞIM"

Cebelitarık karşılaşması için stoper hattında Çağlar ya da Ozan'dan birini kullanacağını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Büyük ihtimalle Hollanda maçı öncesi Çağlar'ı oynatacağım. Bazı değişiklikler olacak. Maçın gidişine göre de hamle yaparız. Önce kazanmamız gerekiyor. İngiltere'den sıkıntı çektiğimiz oyuncularımızın katılımları parça parça ve karışık oldu. Yarın itibariyle Burak sarı kart cezalısı olduğu için olmayacak, diğer oyuncularımızın hazır olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"KAYBEDİLEN MAÇTAN SONRA ÖVGÜ BEKLEMİYORUM"

Kendisine yöneltilen eleştiriler hakkında konuşan Şenol Güneş, sonuç üzerinden yorum yapılırsa saygı duyacağını söyledi. Kaybedilen maçtan sonra övgü beklemediğini vurgulayan teknik adam, "Yarın maçımız var, çıkıp oynayacağız. Bu maç için hazırlık yapıyoruz. Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin 3 puanla buradan ayrılmak istiyoruz. Karadağ maçında oyuncuların gayreti ve azminden memnunum. Dün akşam İsveç - İspanya karşılaşmasını izledim. İspanya çok pozisyon buldu ama 2-1 kaybetti. Futbolun bu tarafı da var. EURO 2020 özelinde ortada olmayan bir futbolun savunulacak bir tarafı yok ama Karadağ maçı için bunu diyemem. Pahalıya mal olan hatalar var. Milli takım tartışmasını doğru bulurum ama saygısızlık yapılmasını doğru bulmam. Eğer bizde futbol kültürü varsa, inanıyorum ki bu maçı alsaydık aynı eleştiriyi yapanlar, eleştirilerine devam edebilirlerdi ama bu şekilde olmazdı. Biz takım olarak kaybettiğimiz puanların üzüntüsünü elbette yaşıyoruz ama önümüze bakacağız. Şu anda lideriz, tam tersi de olabilirdi. Beklentiyi büyütmek de bazen sıkıntılı oluyor. Bize verilen bir görev var, en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Yapamadığımızda da eleştirilirsek buna saygı duyarız" ifadelerini kullandı.

"GEÇMİŞ BİR DEPRESYON, GELECEK İSE ENDİŞE GETİRİR"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımın fiziksel ve mental durumu hakkında yöneltilen soruya da, şu yanıtı verdi;

"Rakibe göre daha az koşmuş olabiliriz ama daha fazla pozisyon üreten taraftık. Oyuncuların bir moral bozukluğu olduğunu düşünmüyorum. Cengiz gayet iyi. Hollanda maçı için Hakan'ı belki oynatmayacağım. Kerem gayet iyi. Daha baskılı oynayalım derseniz, doğrudur. Kendi takımlarında oynamayan oyuncularımız var. Okay ve Kenan bunu yaşadı. Bazı oyuncuların maç temposunu yakalayamama sıkıntısı bulunuyor. Zeki Avrupa Şampiyonası'nda sıkıntı çekerken, Karadağ maçında en iyiler arasındaydı. Geçmiş maçların muhakemesinin yapıldığını biliyoruz ama geçmişe takılı kalmadan yarına odaklanmak zorundayız. Geçmiş bir depresyon, gelecek ise endişe getirir. Güçlü bir şekilde sinerjimizi kullanarak sonuca odaklanmalıyız" dedi.

Basın toplantısına katılan milli oyuncu Orkun Kökçü ise, "Önemli bir maça çıkacağız. 3 puanı alıp Hollanda maçına odaklanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAM

A Milli Futbol Takımı, Cebelitarık maçının son çalışmasını, karşılaşmanın oynanacağı Victoria Stadyumu'nda gerçekleştirdi.

DHA