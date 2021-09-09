Şenol Güneş soyunma odasında neler söyledi?

Teknik Direktör Şenol Güneş karşılaşma sonrası soyunma odasında oyuncuları ile kısa bir konuşma yaptı. Güneş, “Futbolda böyle şeyler hep var. Herkesin başına bu tür sonuçlar gelebiliyor. Ama keşke bizim başımıza gelmeseydi. Sizler elinizden gelen mücadeleyi verdiniz. Şimdi gidin kulüplerinizde çok daha iyi oynayın. Bu maçlardan hepimizin çıkaracağı büyük dersler var. Hepiniz iyi futbolcularsınız. Bunu kulüplerinizde gösterin” ifadelerini kullandı.