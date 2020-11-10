Şenol Güneş: ‘Sol bek arıyoruz!'

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile 3 yıl sonra Ay-Yıldızlılar için davet alan Caner Erkin, A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynayacağı özel maç öncesinde medya brifingi düzenledi. Güneş sol bek pozisyonu için kulüplere ve Süper Lig takımlarını çalıştıran teknik direktörlere çağrıda bulunarak, "Kulüplere ve hocalara söylüyorum. Ellerinde çok iyi sol bek varsa onları değerlendirmek istiyorum. Stoper mevkisindeki arkadaşlarımız 5-10 sene böyle giderse oraya girme şansı zorlaşabilir. Bütün oyunculara kapımız açık" dedi.

'Caner bize katkı sağlayacak'

Caner Erkin'in yeniden kadroya çağrılmasıyla ilgili olarak Güneş, "Uzun zamandan sonra bizimle beraber. Caner'in bize çok katkı yapacağını düşünüyorum. Hem oyuncu yetenekleri hem de gençlere örnek olması açısından" ifadelerini kullandı.

'Dünya Kupası'ndan vazgeçmedik'

Hedefler hakkında da konuşan başarılı çalıştıcı, "İskelet kadromuzu korumak istiyorum. Bu çocuklar, hem saha içerisinde hem de saha dışarısında A Milli Takımı çok iyi temsil etti. Dünya Kupası hedefimizden asla vazgeçmedik. Sabra ihtiyacımız var. Zaman ve sabrı birlikte söylüyorum ama esası çalışmaktır" değerlendirmelerinde bulundu.

‘Elimden geleni yapacağım’

Caner Erkin ise yeniden kadroya alınmasıyla ilgili olarak şunları söyledi: “A Milli Takım’a beni çağırdığı için Şenol Güneş hocama teşekür ediyorum. Sağlıığım el verdiğince A Milli Takımı hizmet etmek istiyorum. Elimden geleni yapacağım.”