Şenol Güneş: Şenlik havasında olacak

2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu’nda bugün Andorra ile karşılaşacak A Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş ve futbolculardan Mehmet Zeki Çelik, maçın oynanacağı Beşiktaş Park’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş şu ifadeleri sarf etti: “Sevgi ve cesaretin karşısında hiçbir şey duramaz. Bunlar bizde fazlasıyla var. Umutları, mutluluğa çevirmenin zamanı geldi. Önümüzdeki her maçı kazanmak istiyoruz. Taraftarımız kırmızı beyaz formasıyla gelsin, şenlik havasında olacak. Biletler de bitti. Taraftarımızın sevgisi bize yansıyor. Cengiz Ünder maalesef bizimle olamayacak. Okay da yok.”

‘Dinamik bir takım’

“Herkesin sevdiği daha da sevebileceği takımımızın iyi oyunla bu sevgiyi artıracağını düşünüyorum. Stat kırmızı beyaz olsun istiyorum. Kulüplerimiz bizim için önemli, hepsine eşit mesafedeyiz, bazen kısır çekişmeler görüyorum. Kulüplerimizi yok saymayız. Biraz daha şiddetten uzak bir ambiyans istiyorum. Andorra’nın 85 bin nüfusu var, en uzak yeri 40 km. Para birimi Euro, bunları da ek bilgi olarak vereyim. Andorra’nın bize karşı motivasyonu üst seviyede olacak. Andorra; koşan, dinamik bir takım ama hücuma çıkışlarda sıkıntı yaşıyorlar. Yetenek olarak üst seviyedeyiz ama sahada göreceğiz. Bizim için 3 puan ve güzel oyun her şeyin başı.”

‘Terim’in ceza almasını istemem’

Fatih Terim’in aldığı cezayla ilgili konuşan Güneş, “Konuşmak istemiyoruz ama soruyla açıyorsunuz. Ya bancı oyuncu, cezalar ko nuşuluyor. Her şey yerinde ve zamanında olmalı. Bataklığı kurutmamız lazım. Fatih Te rim bizim değerimiz, ceza almasını istemem. Ben Galatasaray neden 11 yabancı oynattı demedim. Ülke yararına nasıl olacağını konuşuyoruz. Biz az para harcayalım, doğruları yapalım diyoruz. Kasım’a kadar susalım. Hep ya bancı sınırı deniyor, maça bakalım” dedi.