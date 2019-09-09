Şenol Güneş: Rakipten daha fazla isteyeceğiz

EURO 2020 Elemeleri'nde Milliler'in rakibi grubun zayıf ekiplerinden Moldova. Teknik direktör Şenol Güneş ve kalecilerden Mert Günok, maç öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mert Günok Andorra maçının kazanılamaması durumunda büyük sıkıntı yaşayacaklarını belirtirken, Şenol Güneş ise "Yarın kazanıp, daha sonra da Arnavutluk'u yenip, Fransa'yla grubun final maçına çıkmayı hedefliyoruz." dedi.

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Basın toplantısında yapılan açıklamalar şu şekilde:

Mert Günok:

Andorra maçında çok gol kaçırdık. Farklı bir galibiyet elde etmek isterdik.Maç berabere bitseydi bizim için yıkıcı bir 90 dakika olabilirdi, yine de kazandığımız için mutluyuz. Halkımıza daha eğlenceli ve farklı bir galibiyet hediye etmeyi çok isterdik.

Şenol Güneş:

Buradaki her müsabakamızda yarışıyoruz ama oyuncularımızın gelişimine de katkı sunmaya çalışıyoruz. Bazen iyi bazen kötü oynuyoruz ama uzun vadede beğenilen bir takım olmak istiyoruz.

"Fransa'yla final..."

Yarın kazanıp, daha sonra da Arnavutluk'u yenip, Fransa'yla grubun final maçına çıkmayı hedefliyoruz. Oyun yapımızda farklılıklar olabilir ama yine hücum oynamak istiyoruz. Andorra maçında golün geç gelmesi sıkıntı yarattı.

"İzlanda maçında ilk yarım saat pozisyon yoktu"

İzlanda maçına da baktım, 33. dakikaya kadar pozisyon bile yoktu. Futbol bu açıdan ilginç bir oyun. Doğruları yaparsanız sonunda gol gelir.

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"Rakip kontratak takımı"

Andorra ve Moldova takımlarının benzer yanları var. Savunma ağırlıklı oynuyorlar. Kontratağa çıkıyorlar. Hücum edip, rakibi oynatmadan, merkez ve kanatları kullanarak gol arayacağız. Bunları Andorra maçında da denedik.

"Kasımpaşa zeminini tercih ederim"

Beşiktaş Park'ın zemini şu an için en bozuk zemin olarak gözüküyordu. Çabuk oyunda bir engel. Ancak bunlar mazeret olarak görülmemeli. Şu an o zeminde oynamam, Kasımpaşa'nın sahasını tercih ederim. Bunu söyleyince de 'Beşiktaş'ın zeminine 'Kötü' dedi' diye yazacaksınız biliyorum. Korkuyorum da sizlerle konuşurken...

"İyi yoldayız"

Fransa maçı geride kaldı. Genel ortalamaya baktığımızda takımın ne yaptığına bakmak gerekir. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu takım oynayarak bir kadro haline gelmeye çalışıyor.

"Çok fazla sorun yok"

Buraya gelen oyuncularda sorun yok. Bir tek Emre Belözoğlu'nun belinde bir spazm vardı ama o da çok engel bir durum gözükmüyor. Bütün oyuncularımız hazır. Yarın kimlerin sahada olacağı belli olacak.

"Rakipten fazla isteyeceğiz"

3 günde futbol oynamak zihinsel ve fiziksel olarak yorgunluk yaratabilir. Kafamızda hayali bir takım var. Buna yarın karar vereceğiz. Kazanmak istiyoruz, rakipten de daha fazla isteyeceğiz.

"Yorgunluğumuz size can sıkıntısı gibi geliyorsa..."

Benim bir sıkıntım yok... Ama siz öyle görmüşseniz saygı duyarım. Andorra maçı sonrasında zaman dar. Sağ olsun tüm Türkiye yanımızda. Her şeyi söylemeye çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi... Ama yorgunluğumuz size can sıkıntısı gibi geliyorsa diyecek bir şey yok!