Şenol Güneş: Rakibe hiçbir türlü cevap veremedik

Şenol Güneş'in maç sonu açıklamaları şu şekilde:

Maça başlarkenki düşüncelerimizin aslında vârolamdığını gördük. Rakip agresif oynadı ve biz onlara cevap veremedik. Hem ofansif hem de defansif olarak iyi değildik. Yavaş kaldık. Rakip fizik olarak da bizden iyiydi. Kendi oyunumuzun altında kaldık. Heyecan, coşku ve kıran kırana bir oyun beklerken bunların hiçbiri yoktu.

Yediğimiz golde baraj kurarken bile isteksizdik. Macarların hak ettiği bir 3 puan vardı.

Maçı kaybetmemizin sebebi sistemle alakalı değil. Genç ve tecrübesiz olan oyuncuların oynamasıyla da alakalı değil. Rakip daha dirençli daha güçlüydü. Sistem ya da oyuncu tercihi size yardımcı olur ancak önce mücadele etmeniz lazım.

"O oyuncuları ne zaman göreceğiz?"

Mart ayında birçok oyuncumuzu maç yapamadığımız için göremedik. Bugün de görmezsek ne zaman göreceğiz? Burada takımı kuran benim, sorumlu da benim. Bugün kötü oynamış olmamız bu oyuncuların kötü oldukları anlamına gelmez.

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