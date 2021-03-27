A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş zorlu mücadele öncesinde, "Ozan Kabak'ın gelmeden ateşi çıkmıştı. Serum ve ilaç verdik, midesinde de rahatsızlık vardı. Düne nazaran iyi ama halsizliği olduğu için oynatma şansımız olmadı"

"Alternatif olarak sıkıntılarımız var. Defansta iki bekimiz, iki stoperimiz yok. Oyunun gidişine göre Ozan'ı oynatır mıyız bilmiyorum. İhtiyaç duyarsak ve kendini iyi hissederse değerlendirebiliriz"

"Norveç'in oyun sistemlerinin hepsine hazır olacağız. Esas olan takımların bireysel özellikleri, oyun disipliniyle oynayıp, maç bittikten sonra mutlu ayrılmak istiyoruz. İsteği, eyleme dönüştürmek gerekiyor" ifadelerini kullandı