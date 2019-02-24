Şenol Güneş oyuncularını uyardı

Spor Toto Süper Lig’de yarın akşam Fenerbahçe’yle karşı karşıya gelecek olan Siyah-Beyazlılar, bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlanıyor. Ligde son 3 maçında 3 galibiyet alan ve bu seriyi sürdürmek isteyen yıldızları, teknik direktör Şenol Güneş, dev maça motive etmek için büyük çaba sarf ediyor. Son olarak dünkü idman öncesinde oyuncularını etrafına toplayan başarılı çalıştırıcının, Vodafone Park’ta 40 bin Siyah-Beyazlı taraftarları önünde oynayacakları karşılaşmada erken gol bulmaları gerektiğini anlattığı öğrenildi.

Rakibin yeri konusunda uyarı

Sarı-Lacivertliler’in lig sıralamasındaki yerinin kendilerini yanıltmamasını isteyen Güneş’in, başlama düdüğüyle birlikte taraftarın da desteğiyle rakibe baskı kurup bulacakları erken bir golle konuk ekibin direncini kırmaları gerektiğini söylediği belirtildi. 66 yaşındaki teknik adamın bu konuda yarın görevlendireceği takımın hücumcuları; Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz’a uyarıda bulunduğu ifade edildi.

Orta saha hakimiyeti﻿﻿﻿

Derbide ön libero hattında forma giyecek Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson’dan da maçın ilk dakikasından itibaren orta sahanın hakimiyetini ele geçirip rakibin kontra ataklarını engellemelerini istediği kaydedildi. Erken gol planını gerçekleştirip bununla birlikte orta saha hakimiyetini ele geçirmeyi planlayan Şenol Güneş, rakibin direncini kırdıktan sonra sonucu gidip dev mücadeleden 3 puanla çıkmanın hesaplarını yapıyor.