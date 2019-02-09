Şenol Güneş oyuncularını uyardı

Kara Kartal’ın tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bu akşamki Bursaspor mücadelesi öncesinde oyuncularına uyarılarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri’nde dün yapılan idman öncesinde oyuncularını etrafında toplayan Güneş’in, “Rakibimiz, ligin en iyi mücadele eden ekiplerinden biri... Lig yarışında geri planda kalsalar da çok güçlü ve tehlikeli bir takıma sahipler. Maç boyunca koşan ve efor sarf eden bir ekibe karşı oynayacağız. Hocaları da bizi çok iyi tanıyor” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

‘Erken golle...’

Başarılı çalıştırıcının, sözlerinin devamında ise, “Ne kadar da güçlü bir rakibe karşı oynayacak olsak da biz Beşiktaş’ız... Oyun disiplininden kopmadan kendi futbolumuzu sahaya yansıtıp atacağımız erken bir golle istediğimizi alacağımıza inanıyorum” dediği bildirildi.





Orhan Yıldırım / Fanatik