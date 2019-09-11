Şenol Güneş: Nifak tohumu yakışmaz!

Şenol Güneş'in maç sonu TRT'ye yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bazıları güzel görüyor, bazıları kötü görüyor... Futbol bir oyun. İyi günde kötü günde beraber olalım istiyoruz ve bu konuda asla vazgeçmeyeceğiz. EURO 2020'ye gitmek istiyoruz. Rakipler bize göre daha zayıftı ama 6 puanı aldık. Daha fazla goller atabilirdik.

Milli Takım, herkesin takımı! Benim üzerimden Milli Takım'a vurmak iyi bir şey değil. Anlamayanlara yavaşça söylüyorum, bu ülke güzel bir ülke, bize hakaret edenleri de seviyoruz!

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"EMRE BUGÜN OYNAMAYI ÇOK İSTEDİ"

"Tartışmamızı burada yaparsak daha iyi olur. İki maç yapıyorsunuz. Fiziksel düşüşler ve rakibe göre değiştirdiğimiz oyuncular vardır. Bunların oynaması çok önemli. Emre'yi geçen maçta bayağı zorladık. Bugün de oynamayı çok istedi ama bu, ona başka sıkıntı getirebilirdi. Hakan gibi oyuncuya saygı duymakta yarar var. Değişiklikleri normal görüyorum. Umut bugün daha iyi oynadı. Cenk'i zorladık. Tam maç performansı yakalamadı ama golcü Cenk. Kazanmak lazım."

"BU, TÜRKİYE'NİN MİLLİ TAKIMI"

"Birlikte başaracağımızı söyledik. Halktan bu sıcaklığı görüyorum. Eleştiri adı altında hakarete varan şeyler oluyor. Bu, kültürümüzün geriye gitmesine neden oluyor. Kötü sonuçlar aldığımızda tabii eleştiri olacak. Ancak yok saymak ve istememek... Geçmişten beri yapılan böyle şeylerin değişmesi lazım. Her şeyi birlikte yapalım. Samimi destek istiyoruz. Arnavutluk ile zor bir maç oynayacağız. Taraftarla bütünleşip oyunumuzun da üstüne koyarak daha iyi olacağımızı düşünüyoruz. Bu, Türkiye'nin milli takımı. Başarısız olduğu ve tökezlediği zamanda da herkesin milli takımı. Ne olur saygılı eleştiri yapalım. Buna Türkiye'nin ihtiyacı var. Kavga etmeden konuşalım. Daha iyi olacak. Kadromuz yeni. Şu anda yarışıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var."