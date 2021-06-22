A Milli Takımımız’da teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 finallerine götürdüğü 26 kişilik kadrosundan, 18 futbolcuya süre verirken, 8 futbolcusunu oynatmadı. Trabzonspor ’dan takıma aldığı Abdülkadir Ömür’ü hiç yedek kulübesine bile almadı. Güneş’in, İtalya, Galler ve İsviçre olmak üzere gruptaki 3 karşılaşmada da hiç oyundan almadığı isimler; kaleci Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Burak Yılmaz oldu. Bu 4’lüyü sırasıyla Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Cengiz Ünder takip etti. Dorukhan, oynayanlar listesinde 4 dakika ile en az süre alan futbolcuydu. Kaleciler Mert Günok ve Altay’ın yanı sıra Ozan Kabak, Taylan, Enes, Rıdvan Yılmaz ve Kerem yedek kulübesini gördüler ama sahaya giremediler.

Aslıhan Çil