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Şenol Güneş Milli Takım'da 4 isimden vazgeçmedi

Ay-Yıldızlılar’ın 26 kişilik kadrosundan 18 futbolcu grup maçlarında oynadı, 8 isim hiç süre alamadı. 3 mücadelede de 90 dakika sahada kalanlar ise Uğurcan, Zeki, Çağlar ve Burak Yılmaz oldu.

22 Haziran 2021, Salı 10:03 Son Güncelleme:
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Şenol Güneş Milli Takım'da 4 isimden vazgeçmedi

A Milli Takımımız’da teknik direktörümüz Şenol Güneş, EURO 2020 finallerine götürdüğü 26 kişilik kadrosundan, 18 futbolcuya süre verirken, 8 futbolcusunu oynatmadı. Trabzonspor ’dan takıma aldığı Abdülkadir Ömür’ü hiç yedek kulübesine bile almadı. Güneş’in, İtalya, Galler ve İsviçre olmak üzere gruptaki 3 karşılaşmada da hiç oyundan almadığı isimler; kaleci Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Çağlar Söyüncü ve Burak Yılmaz oldu. Bu 4’lüyü sırasıyla Hakan Çalhanoğlu, Merih Demiral ve Cengiz Ünder takip etti. Dorukhan, oynayanlar listesinde 4 dakika ile en az süre alan futbolcuydu. Kaleciler Mert Günok ve Altay’ın yanı sıra Ozan Kabak, Taylan, Enes, Rıdvan Yılmaz ve Kerem yedek kulübesini gördüler ama sahaya giremediler.

Aslıhan Çil

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