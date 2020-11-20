Uluslar Ligi B Ligi Grup 3’te kazanmamız halinde A Ligi’ne yükselme şansımız olan Macaristan deplasmanında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılan A Milli Takımımız, ne yazık ki son maçını kaybederek C Ligi’ne düştü. Macarlar 11 puanla bir üst lige çıkarken, Rusya 8 puanla 2, Sırbistan da bizim gibi 6 puanı olmasına rağmen deplasmanda bize attığı 2 gol sebebiyle averajla üçüncü olarak küme düşmekten kurtuldu. Budapeşte’deki mücadelede etkisiz bir futbol ortaya koyan Ay-Yıldızlılar’da teknik direktörümüz Şenol Güneş, hem sonuçtan hem de oynanan futboldan memnun değildi. Ancak gelecek adına umutlu konuşan Güneş, Mart 2021’de başlayacak 2022 Dünya Kupası Eleme maçları öncesi böyle bir görüntünün bir kez daha yaşanmayacağını ifade etti.

‘Kalitemizden şüphem yok’

Deneyimli çalıştırıcı, “Oyun kalitemizi sahaya yansıtamadık. Yeterli isteği gösteremedik. Tepkimiz olmayınca kaybettik. Macaristan’ı yenecek gücümüz vardı. Oyuncularımın kalitesinden asla şüphem yok. İyi oyuncular zaman zaman kötü maç oynayabilir. Bunun da öyle bir dönem olduğunu düşünüyorum. Mart ayından itibaren daha iyi bir oyunla, daha iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Bu maçın bize olumsuz etkileri olacaktır ama mutlaka toparlanacağız" açıklamasını yaptı.

10 maç oynadık 2 kez kazandık

UEFA’nın, hazırlık maçlarının yerine rekabetçi bir futbol ortamı oluşturmak için getirdiği ve ikinci sezonu tamamlanan Uluslar Ligi’nde A Milli Takımımız, beklentilerin çok altında kaldı. Toplamda iki sezonda Milliler, 10 kez sahaya çıktı ve bunların sadece 2’sini kazandı. Rakip kaleye 10 gol gönderen Ay-Yıldızlılar, kalesindeki 15 gole engel olamadı. İki galibiyetimizden birini 2018-19 sezonunda İsveç deplasmanında (3-2) ve bu sezon da sahamızda Rusya karşısında (3-2) almayı başardık. Ayrıca ilk sezonda da normalde küme düşen Türkiye, daha sonra format değişikliği sebebiyle B Ligi’nde kalmıştı.