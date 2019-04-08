Şenol Güneş: Maçtan önce böyle bir sonucu beklemiyorduk

Süper Lig'de 27. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ikinci devrenin formda takımlarından Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup etti ve puanını 50'ye çıkardı. 3. sırada bulunan Kara Kartal, zirve takibini sürdürüyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

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'Yorumlara sığmaz bazı maçlar, bu da öyle oldu'

Beklentilerin dışında bir sonuç olduğunu belirten deneyimli hoca, ''7-2'lik skora bakarak Rizespor'u kötülemek doğru değil. Futbol ilginç bir oyun. Tabii ki doğru işler yaptık. Gol attık, goller yedik. Zaman zaman oyun üstünlüğünü rakibe verdik, hatalarımızın çok olduğu bir maçtı ama genel anlamda pozisyon olarak beklediğimiz gibi bir maç oldu. Lehimize yansıyan bu skor her şeyi doğru yaptık demek değil ama iyi işler yaptık. Maçtan önce böyle bir sonucu beklemiyorduk. Beklentilerin dışında bir sonuç oldu. Yorumlara sığmaz bazı maçlar, bu da öyle oldu.'' dedi.

'Göze hoş gelen bir futbol vardı'

Rizespor'u oldukça başarılı bulduğunu ifade eden Güneş, ''Rizespor'a başarılar diliyorum. Onları çok başarılı buluyorum. Güzel bir zemin vardı. Futbol anlamında özellikle hücuma ağırlık veren, göze hoş gelen bir futbol vardı. Rizespor da ikinci yarıda bizden daha az puan kaybetmiş bir takımdı. Maçın sonlarında koptular.'' diye konuştu.

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'Tabii ki böyle ilkleri başarmak, tarihe geçmek önemli'

''Her oyuncumdan daha iyi olmalarını isterim'' diyen Şenol Güneş, ''Güven ve Rıdvan oyuna girdikten sonra çok iştahlılardı. Her oyuncumdan bunu beklerim. Tarihe bakarak bazı şeyler söylenebilir ama benim için o önemli değil. Öyle maçlar oynadık ki 7'den fazla atmamız gerekirken kaybettik. Asıl önemli olan iyi futbol, iyi sonuçtur. Tabii ki böyle ilkleri başarmak, tarihe geçmek önemli. Vida zaten kariyeri olan bir oyuncu. İyi işler de yaptı ama zannedersem yediğimiz ilk golde ofsaytı bozan da oydu. Sonuç olarak her oyuncumdan daha iyi olmalarını isterim.'' dedi ve sözlerini konuştu.