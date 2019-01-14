Şenol Güneş Larin'i takımda tutacak

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında performansından memnun olduğu Cyle Larin'i takımda tutma kararı aldı.

14 Ocak 2019, Pazartesi 06:37
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Şenol Güneş Larin'i takımda tutacak

Teknik direktör Şenol Güneş’in Antalya kampında yaptığı açıklamada takımda performans olarak en beğendiği isimler arasında yer aldığını açıkladığı Cyle Larin, Siyah-Beyazlılar’la devam etme kararı aldı.

İlk etapta Kanadalı oyuncuyu kiralık olarak bir Süper Lig ekibine göndermeyi planlayan yönetimin, teknik direktör Şenol Güneş’in bu kararı sonrasında Larin konusunda geri adım attığı öğrenildi.

Larin, bu sezon 17 maça çıkıp 3 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

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