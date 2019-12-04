A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi. Başarıyla sonuçlanan EURO 2020 Elemeleri'ndeki 9 aylık süreci ve EURO 2020 finallerindeki rakiplerimizi değerlendiren tecrübeli teknik adam, ayrıca A Milli Takımımızın final turnuvasındaki hedeflerini de açıkladı.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Sevgili Türk basın emekçileri, EURO 2020'ye katılmayı başaran A Milli Takımı'nın teknik direktörü olarak karşınızdayım. Mutluyum, gururluyum. Birlikte hayal ettik, çalıştık ve başardık. Emeği geçen herkese teşekkürler.

Nereden geldiğimizi nereye gittiğimizi biliyoruz. Önümüzde iyi bir oyuncu grubu var. Bunlar başarıyı da gördüler. Belki de başarısızlığı da görecekler. Hepimiz onlara yardımcı olmalıyız.

Milli takımın artık kiminle maçının olduğunu merak etmez hale geldik. Artık bunları aştığımızı düşünüyorum. 'Ben' demedik, 'biz' dedik. Bunda haberi yapan gazetecinin de yemeği yapan aşçının da sponsorun da katkısının olduğunu düşünüyorum.

Olağanüstü çalıştık, analizler yaptık, tartıştık. Bazen uykusuz kaldık. Sizlerin huzurunda onlara teşekkür ediyorum. Asıl teşekkürü bizimle aynı duyguyu paylaşan sayın Cumhurbaşkanımıza gönderiyorum.

Eski, yeni oyuncuları kaynaştırdık. Emre ve Burak, kaptan olarak olağanüstü bir örnek olarak davrandılar. Öyle devam etmelerini umuyorum. Sorun çözücü oldular.

Anadolu seyircisi olağanüstü bir şekilde bağrına bastı. İstanbul'a dönelim dedik. Dönmek için Anadolu'dan ayrıldık. Oraya geri döneceğiz.

Kendimiz ürettik, kendimiz pazarladık, hepsiyle keyif verdik, hepsinden keyif aldı. Doğrularımız fazlaydı. Bugünkü sonuçlar yarınların garantisi değildir. Doğru işe doğru adam koyalım.

"GRUPTA BAŞARILI OLACAĞIZ"

Bütün turnuvalara katılmak istiyoruz. En son katıldığımız turnuvada maç yapacağımız takımları öğrenmiş olduk. Bu takımlarla ilgili daha çok bilgi vereceğiz. Gruptaki hepsinden daha başarılı olabileceğimizi düşünüyorum. Zor grup olan Almanya, Fransa ve Portekiz'in grubunda da olsak ben aynı düşünce içerisinde olacaktım.

Biz, komşusu açken rahatsız olan bir milletiz. Teröre, şiddete, kadına şiddete karşıyız. Rakiplerimizle ilgili daha geniş bilgi vereceğiz. Tüm rakiplerimizle mücadele edebileceğimizi biliyoruz.

EURO 2020 açılış maçını oynayacak olmamız büyük şans. Hem ülke tanıtımı hem de takım için. Çocuklar zaten motive olacaklardır. Biz sadece nasıl oynayacağımızı konuşacağız.

Mart ayında Slovenya ve Avusturya ile dışarıda birer hazırlık maçı düşünüyoruz.

"RAKİPLERİN BİZDEN ÇEKİNMESİNİ SAĞLAMAK GÜZEL BİR ŞEY"

Bu yıl Milli Takım yılı olsun. Fransa maçındaki performansı gösterecek olgunlukta bir takımız. İtalya maçını kaybetsek bile Bakü'de Azerbaycan'ı ve kendimizi temsil edeceğiz. İki maçta her şey değişebilir. Elimizdeki kadroda mümkün olduğunca form durumu yüksek oyuncuları tutmak istiyorum. İtalya'yı yeniden gözden geçireceğiz ancak Galler bizim için daha önemli. Ben yine de 6 puanla gruptan çıkacağımızı düşünüyorum. UEFA 2 hazırlık maçına izin veriyor. Biz 4 hazırlık maçı oynayarak turnuvaya gitmeyi planlıyoruz. Rakiplerin bizden çekinmesini sağlamak güzel. Her maçta kendi futbol felsefimizi oynamaya çalışacağız.

"SENARYOLARI HAZIRLADIK"

Bütün senaryoları hazırladık. Gruptan çıktıktan sonra nereye gideceğimiz de önemli. Her maçımızda futbolumuzu biraz daha yukarıya çıkarmak zorundayız. Zirveye çıkmak için merdivenin ilk basamağına basmak gerekli. Yanlışlar ve doğrularla adım adım ilerliyoruz.

"MERİH GELİŞEBİLMEK İÇİN ORADA""

Merih en önemli oyuncularımızdan. Ama takımında hiç oynamıyor neredeyse. Çağlar, geçtiğimiz sezon hiç oynamazken bu sezon oynuyor. Oğuzhan Özyakup, oynaması rahat bir yerde oynamalı. İşinize odaklanabildiğiniz yerde olmalısınız. Paramı alayım oturayım olmamalı. Ancak Merih gelişebilmek için orada. Bir sene oynamazsın sonraki sene oynarsın. Ben de öyleydim. 1 sene oynamadım sonraki 19 sene oynadım. O dönemlerde de benden iyisi yoktu.

Basın toplantısının ardından EURO 2020'ye katılmamızdan dolayı hazırlanan pasta kesildi.

Fotoğraflar: Murat Akbaş