Şenol Güneş: Fair-Play ve iyi futbol istiyorum

Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş Trtspor'da katıldığı programda açıklamalarda bulundu. EURO 2020'ye kolay gelmediklerini belirten Güneş, "Orada iyi futbol ama önce fair-play istiyorum. kaybetsek de iyi oynamalıyız. Futbolumuzla konuşulmalıyız" dedi.

Şenol Güneş'in açıklamaları şu şekilde:

2020 Avrupa Şampiyonası'na açılış maçıyla başlayacağız. Spor ve tanıtım olarak da bize çok büyük görev düşüyor. 9 aylık bir sürede buraya geldik. Oraya gelmek de kolay değildi. Herkesin birlikte olduğu bir yarışmaydı bu. Basını da taraftarları da kutluyorum.

"Yarını daha iyi yapmamız lazım"

Bugünü dünden daha iyi yaptık. Bugün dünden daha mutluyuz ama yarını da daha iyi yapmamız lazım. Sorumluluklarımız var. Organizasyonumuzun büyük bölümü belli. Sadece bir hazırlık maçımızın günü belli değil.

Andorra maçını çok zor ama Fransa maçını da kolay kazanmıştık. Futbol ilginç bir oyun. Biz duygusunu herkes kesime aşılayan bir grupla yola çıktık.

Taraftarlarımızın zaman zaman üzüldüğü dönemler de oldu.

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"2 takım çalıştırmaya sıcak bakmıyordum"

Bu işe başlarken aslında ben iki takım çalıştırmaya sıcak bakmıyordum. Her ne kadar istemesem de Türk olarak böyle bir göreve de gitmek durumunda kalabiliyorsunuz. Benim burada olmamı istemeyenler de bu durumu benim aleyhime kullandılar. Burada devletimize de yardımları için teşekkür ediyorum. Benim için imza atıp atmamak önemli değildi, imza attığım güne kadar da aynı heyecanla çalıştım. İnsan çok isterse başarır. Disiplini ve çalışmayı bırakmadık. Bu öyle bir dönemdi.

"Tecrübeyi zorlanarak ve kaybederek yaşadık"

Futbol adına uç noktaları yaşadık. Fransa'yı yendik, 3 gün sonra da İzlanda'ya kaybettik. Bütün bunları aşama olarak geçmek bir tecrübeydi. Kazandıklarınız değil, kaybettikleriniz size tecrübe yaşatıyor. Arnavutluk ve Andorra maçları da İstanbul'da 1-0 bitti. Zorlandık. Bunlar da ayrı bir tecrübeydi. Zorlukları yaşamadan hedefe gidemezsiniz. Engelleri basamak olarak görmeniz lazım. Düşme imkanınız var ama kalkmasını da bilmeniz gerekir.

"Buraya kolay gelmedik"

Sevgi saygı içerisinde bizim Milli Takımımız oldu. Ben de burada bir görevliydim. Van'daki, Trabzon'daki, Antalya'daki vatandaşın adına bu görevi aldım. Sıcaklığı yakaladık. Stada gelen taraftar da bunu gördü. Normalde lig maçlarında son dakikalarda homurdanmalar başlar ama insanlar bize inandı. Telaş yapmamamız gerektiğini de gördük. Her haliyle aynı milletiz, aynı insanız. Birbirini benimsemeyi başardık.Bunu devam ettirmemiz gerekiyor. Buraya kolay gelmedik.

"Kaan ve Çağlar'la başladık, sonra..."

Kaan ve Çağlar diye iki stoperimiz vardı. Mahmut altrenatifti, Okay bazen oynuyordu. Kaan ve Çağlar'la da maçlar kaybediyorduk. Sonra bir anda Merih ve Çağlar'a döndük. Sonra Kaan da yine oynamaya başladı. Çünkü mesele takım. Burada stoperden girdik ama orta saha için de forvet için de aynısını söyleyebilirim.

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"'Hatalarımızı nasıl düzeltiriz' diye bakıyoruz"

Biz hücum oynamayı düşünen bir takımız. Fransa'ya savunma yapamazdık ama İzlanda karşısında başa türlü oynamak durumundaydık. İtalya savunmasına baskı yaparsanız sıkıntı yaşatabileceğiniz bir takım ama hızlı çıkışları çok iyi. Çıkarlarsa da onlar bize sorun çıkarabilirler. Onların hatalarını nasıl kullanırız ve bizim hatalarımızı nasıl düzeltebiliriz diye düşünüyoruz.

"Kadro aynı kalacak"

Kadroda çok büyük değişiklik yapmayı planlamıyorum. Çünkü buraya böyle geldik. Yusuf'a da çok üzüldüm, ona da geçmiş olsun. Ama kadro bu olacak. Savunmamızı aynı tutacağız ama geliştireceğiz.

"Güzel oyun arzu ediyorum"

Önemli olan oyun. İtalya maçı ilk maç. 3 puanla bile çıkabiliriz gruptan... Her şey olabilir. Takımlar sıralamasında İsviçre'yi de geçmemiz lazım. Sadece futbol oynamaya gitmiyoruz. Güzel oyun arzu ediyorum. Kötü sonuç olsa da bizim başımız eğik olmayacak. Fair Play'in dışına çıkmayacağız. Herkesi hayranlık içerisinde bırakacak hareketlerimiz olmalı. Olumsuz hiçbir şey istemiyorum. 3 puan alırsak seviniriz ama kaybedersek de oyunumuz sermayemiz olacak.

"Sayısal olarak sorun yok"

Savunmada ve orta sahadaki oyuncu adayı fazla ancak sıkıntı da çıkabilir. Forvette ise sağlık sorunu olmadığı sürece sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Cenk ve Burak var. Arkada Enes, Ahmet Kutucu, Kenan bekliyor. Birkaç tane daha gelebilir. Altrenatif bol. Birkaç sene içerisinde bu sayıyı daha da artırmamız gerekiyor. Kantlarda Efecan, Emre Kılınç, Deniz Türüç var. Oyuncuların uyum sağlamaları çok önemli. Kendi takımlarında iyi oynamaları ve moralli olmalarını istiyorum. Cenk çalışmayı da çok seviyor. Pes etmiyor. Oynamayan bir oyuncu kiralık da olsa oynayacağı bir kulübe gitmeli bence...

"Milli Takım'ı da düşünmeliler"

Turnuva başlamadan o günleri düşünmeleri lazım. Şimdiden düşünmeleri lazım. Kendi takımlarını unutmasınlar ama bizi de unutmasınlar. Zaman çok çabuk geçiyor.

"Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu ama biz evsahibi olacağız"

UEFA'nın, seyahatler dolayısıyla İzlanda'ya haksızlık olmasın diye yaptığı bir uygulama vardı. Bu diğer takımlara zarar verdi. Bazen zor şartlar sizi zorlayabilir. İzlanda 2 maç içeride, 2 maç dışarıda oynuyordu. Biz Fransa maçından sonra İzlanda'ya gittik. Bunların hepsini konuşabilirsiniz ama günümüz futbolunda bunlar kalmadı. Yine de genel olarak dinlenme süreleri artmalı. 3 günde bir maç oluyor ama sakatlıklar ve dinlenme derken yeterli olmayabiliyor. Mazeret içinde değil, doğru olduğunu düşündüğüm için söylüyorum. Bunun gündeme gelmesinden yanayım. Bakü-Roma hattını kimse istemiyordu. Seyahat uzun geliyor ama bizim için sorun değil, biz ev sahibi olacağız.

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"Suat Serdar konusu çok hassas"

Suat Serdar konusu çok hassas. Temaslarımız önceden yapılmıştı. Schalke'nin maçına gitmiştim. Babaları ile temasa geçtik. Olumluydu hatta evrak bekliyorduk ama olmadı. Hepsine saygı duyuyorum ama orada oynama garantisi ne kadar var onu bilmek lazım.

"2 hazırlık maçı..."

26'sında Azerbaycan ile hazırlık maçı yapacağız Antalya'da. 29'da 3-4 takım var maç yapabileceğimiz. Sonra Hırvatistan ve Serbest İrlanda ile hazırlık maçı yapacağız. Hırvatistan maçı bizim için çok önemli. 10'unda Roma'ya gidip 12'sinde maç oynayıp 13'ünde Bakü'ye gidip, Galler ve İsviçre ile oynayıp inşallah turu geçeceğiz.