Şenol Güneş: Kazanmak zorundayız

Ay-Yıldızlılar'ın Teknik Direktörü Şenol Güneş, Letonya karşılaşması öncesi konuştu. Güneş, bazı oyuncuların sağlık problemleri nedeniyle kadrodan ayrıldığını belirterek şunları söyledi: "Grupta 10 adımın ilk 2 adımını attık. Zorlu 2 maçtan iyi çıkmak avantaj. Biz kazanmak için en iyi kadroyla sahaya çıkacağız. Letonya'yı yenmek zorundayız. Hedefimiz belli, hayalimiz belli. Letonya'ya karşı geçmişte sürpriz sonuçlar aldık. Bizim dönemimizde (EURO 2004 baraj maçları) olağanüstü şartlarda oynamıştık, buz gibi bir sahaydı. Az atak yapıp, golleri atmışlardı. Letonya'nın Karadağ maçını izlediğimde gördüm. Çok sert, içinden geldiği gibi rakibe giren oyuncuları var. Tekmelere kafa koyacağız, hakemin kararına saygı duyup, işimizi yapacağız. Rakibimiz, sabırla ve inatla merkezi kapatan bir takım. Hücum varyasyonlarını iyi yaptığımızda başarılı olacağımızı düşünüyorum."

'Aksine zor olacaktır'

"Beklenenin aksine zor maç olacaktır. Kağıt üzerinde favorisiniz ve fark yapmanız bekleniyor. Önce 3 puan ve disiplinden kopmayan bir takım olacağız. 2002'deki takım çok iyi bir takımdı, bu da çok iyi bir takım. O takım bir iş yaptı bitirdi, bunlar yeni başlıyorlar. Avrupa Şampiyonası iyi bir imtihan olacak. Biz eğer Dünya Kupası'na katılırsak, bu oyuncuların önü açık. Şimdi 10, 20, 30'sa; o zaman 50-100 olacak. Türkiye hoca da üretir, futbolcu da üretir. Yeterli zaman verilirse, kavga etmeden tartışılırsa her şey olur. Bir sistem oturtmalıyız. O zaman kişilere takılmayız. Sistem kalır, kişiler gider. Kişileri değil kulüpleri büyütmek lazım."