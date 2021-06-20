Şenol Güneş: Kazanmak istiyoruz

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesi yayıncı kuruluş TRT SPOR'a açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş, "Turnuva başlarken İsviçre ve Türkiye ikinci için aday takımlardı. Şimdi iki takım da son şans için sahaya çıkıyor. İlk 2 maçta gol atamadık, puan alamadık. Goller atmak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Kötü futbolun izlerini silmek adına iyi futbol sergilemek istiyoruz" ifadelerini kullandı

Şenol Güneş son olarak, "Umut Meraş'ın sakatlığı var Mert ile başlıyoruz. Diğer tercihler oyun anlamında. Maç içinde de değişikliğe gidebiliriz" şeklinde konuştu.