Şenol Güneş: Kazanmak için sahaya çıktı ve sonuçta kazandık

A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, Rusya galibiyetinin ardından TRT Spor ekranlarından mücadeleyi değerlendirdi.

Şenol Güneş, "2020 yılında ilk galibiyetimi aldık. Olağanüstü bir dönemden geçiyoruz. Dalgalanmalar oluyor, kazanmak için sahaya çıktık ama ilk 10 dakika sahada hiç yoktuk. Daha sonra ortak olduk. Maçın sonuna kadar da iyi asıldık. Kırmızı kart ve ardından gollerin gelmesi bize avantaj sağladı. İlk yarı daha iyiydik. İkinci yarı iyi başlamadık. Oyuna ağırlık koyamadık"

"55.dakikada Cengiz ve Hakan'ı çıkartmayı düşünüyordum ama gol gelince değiştirdim. Orada Rusya'yı elimizden kaçırdık, burada 3 puan aldık. Dünya Kupası elemelerinde ikinci torbaya girmemiz de önemliydi" ifadelerini kullandı









Şenol Güneş, "Cengiz cezalı duruma düştü, Zeki'nin sakatlığı ciddi olabilir. Umarım olumsuz bir durumu olmaz" şeklinde sözlerini tamamladı

Şenol Güneş, basın toplantısında ise şunları söyledi

"Kazanmak için sahaya çıktı ve sonuçta kazandık. Rusya karşısında ilk galibiyetimiz, 2020 yılında da ilk galibiyetimiz. Grupta da ilk kez kazandık. Almanya, Rusya, Hırvatistan hepsi ile oynadık"

"Oyuncularımın alınlarından öpüyorum. Macaristan maçını oynayacağız, sonucu ne olur bilemiyorum"