Şenol Güneş: Karşımızda daha üstün bir ekip vardı

EURO 2020'nin açılış maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 kaybeden Milli Takım 'da Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş, 'Beklentimiz güzel oyun, rakiple kora kor oynayan bir oyun düşündük. Rakibin baskısından çıkamadık ve kolay top kayıpları yaptık. İkinci gol sonrası moral ve fizik açıdan düştük. Karşımızda daha üstün bir ekip vardı. Temposu, teknik kapasitesi daha iyiydi. Biz de savunmadan çıkarken top kayıpları yaparak daha mahkum oynamaya başladık. Bizden daha iyi bir takıma kaybettik. Onlar ne kadar iyiyse, biz de o kadar kendi oyunumuzun gerisinde kaldık. Bugünkü maçtan alacağımız puan bize katkı yapardı ama bu bir turnuva. Kazansak da bu yarış bitmeyecekti. Kaybettiğinizde bu iş daha zorlaşıyor. Önümüzde iki maç var, ikisini de kazanmak isteyeceğiz'

Atak sayımız düşük kaldı

Rakibi kontrol etmemize rağmen atak sayımız düşük kaldı. Çünkü top kayıpları yaptık. Bu durumda onların baskısının başarısı var. Yediğimiz ilk golden sonra direncimiz daha fazla düştük. Bütününe bakarsak, hücuma çıktığımızda topu iyi kullanamadık. Skordan ne ben ne de oyuncularım memnun. İyi oynamaya çalıştık, rakip de sizden üstün oynadı. Skorun olumsuz olduğu yerde, oyun da beklentinin altında kalınca, eleştirilere saygı duyarım.