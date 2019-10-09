Şenol Güneş kararsız kaldı! Sol bek kim olacak?

Milli Takımımız’da teknik direktör Şenol Güneş, Arnavutluk ve Fransa karşılaşmaları öncesi takımını en iyi şekilde bu maçlara hazırlamayı hedefliyor. Şu an için futbolcularından tek önceliklerini cuma günkü Arnavutluk maçına vermelerini isteyen Güneş’in hemen hemen kafasındaki oyun planının ve sahaya süreceği isimlerin belli olduğu, ancak sadece sol bek pozisyonunda kafasında soru işaretleri olduğu öğrenildi. Hasan Ali Kaldırım’ın yokluğunda Moldova’yı 4-0 yendiğimiz mücadelede Le Havre’de forma giyen Umut Meraş’ı bu pozisyonda oynatan tecrübeli teknik adam, kulübünde 27 Eylül’de 1-0 kaybettikleri Chateauroux karşılaşmasında kırmızı kart gören Umut’u kadroya almasına rağmen, savunmanın bu kritik bölgesinde daha hazır bir oyuncuya şans vermek istiyor.

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Çift forvetle çıkacak

Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı da kadroya dahil eden deneyimli teknik adamın, Leicester City’de harika bir sezon geçiren sol ayaklı stoper Çağlar Söyüncü’yü sol beke çekmeyi düşündüğü öğrenildi. Sağ bekte Zeki Çelik’in, Merih ile Kaan Ayhan’ın da savunmanın ortasında oynayacağı konuşuluyor. Arnavutluk önünde galibiyetten başka bir şey düşünmeyen tecrübeli hocanın, sahaya Burak ve Cenk’i sürerek çift forvet oynayacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

Murat Akbaş

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